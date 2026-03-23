ಅಪಘಾತ ವಲಯದ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

<p>ಪಾಂಡವಪುರ: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಮೈಸೂರು–ಪಾಂಡವಪುರ–ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ₹1.10ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಶನಿವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪಾಂಡವಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ (ಮೈಸೂರು–ಪಾಂಡವಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ–ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ) ಎಲೆಕೆರೆ–ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಚಿನಕುರಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗದ ಕನಗೋನಹಳ್ಳಿವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹುಲ್ಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗೇಟ್ ಸಮೀಪದ ಈ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಸಾವುನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ನಾನು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲದ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಈಗ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ಜಯಕುಮಾರ್, ಎಇ ರಾಕೇಶ್, ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಟಿ.ಶಿವಣ್ಣ, ಮಾಕೇಗೌಡ, ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ, ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಆನಂದ್ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲು, ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-40-79963967</p>