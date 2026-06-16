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ಪಾಂಡವಪುರ: ವರುಣನ ಮುನಿಸು; ಒಣಗಿದ ಕಬ್ಬು

ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕುಂಠಿತ: ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನಾಲೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ರೈತರ ಮನವಿ
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:21 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:21 IST
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- ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾಲೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿಸಲು ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯೇ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
– ಕೆ.ರಘುರಾಮನ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ
ನನ್ನ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಬ್ಬು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ನೀರನ್ನಾದರೂ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕು
– ಸುದರ್ಶನ್ ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ
Mandya

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