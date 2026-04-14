ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ!

ನಾಗಮಂಗಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 'ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ' ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂಬುದು ಮಠದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗರಿ ಸೇರಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಗುರು ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರವನ್ನು ಏ.15ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿ ಇರುವ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಗುರು ಗೋರಖ್ ನಾಥರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ ಜ್ವಾಲಾಪೀಠ (ಉರಿಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಕಾಲಭೈರವನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವರು. ಆನಂತರ ಗುರು ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮೂಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಯೂರವನ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ನವಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲು ಶ್ರೀಮಠ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಪೇಟವನ್ನೂ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.