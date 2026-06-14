ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya

ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಕಥಾಸಂಕಲನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯಜಮಾನಿಕೆ’ಯಿಂದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ: ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 14:02 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 14:02 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕನ್ನಡದ ಕಥನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ. ಕತೆಗಳು ಹೊಸ ನೀರು ಸೇರಿಸಿವೆ. ವಿವೇಕ, ಸಂಯಮ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
MandyaAwardRaghunath cha ha

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT