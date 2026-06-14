ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಕಥಾಸಂಕಲನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ:</strong> ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯಜಮಾನಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲದ ಜತೆ ಕಳಕಳಿಯ ಕಾಳಗ ಮಾಡಿದ ರಾಮಣ್ಣನವರ ಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳೇ ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ’ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p><p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಕಥಾಸಂಕಲನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕಥೆ’ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕ ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ.ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p><p>ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ‘ಸರ್ಕಾರ’, ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗ’ ಹಾಗೂ ಏಕಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಏಕಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ‘ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವರ್ಗ’ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಳುವ ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯಜಮಾನಿಕೆಯು ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ದ್ವೇಷ, ಜಾತಿ ದ್ವೀಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಮರ್ಶಾ ಲೋಕ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p><p>‘ವಿಮರ್ಶೆಯ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಚಂಪೂಕಾವ್ಯ ಕಾಲದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ‘ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ’ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ನಿಂತ ನೀರಾಗದೆ, ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p><p>‘ಸಾಮಾಜಿಕ ನೈತಿಕತೆ, ಮಾನವೀಕರಣ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ವಾಗ್ವಾದವನ್ನೂ ಸಂವಾದವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಸ್ಮಿತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ’ ಎಂದರು. </p><p>ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಕತೆಗಳು ಲೋಕಾಂತದಿಂದ ಏಕಾಂತದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದರೆ, ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ. ಅವರ ಕತೆಗಳು ಏಕಾಂತದಿಂದ ಲೋಕಾಂತದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಚ್ಚರ ಅವರ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p><p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಾಮಣ್ಣನವರ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 964 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, 3554 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 5 ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ, 12,696 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 20 ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ’ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು. </p><p>ಐಜಿಪಿ ಬಿ.ಆರ್. ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಅಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಕಥನ, ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕತೆಗಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರತರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಲೇಖಕ ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ. ಅವರು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಚ್.ಆರ್. ಸುಜಾತಾ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರ ಪತ್ನಿ ಡಿ.ಪಿ. ರಾಜಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಅನುವಾದಕರ ಕೊರತೆ; ಸಬಿಹಾ ಕಳವಳ</strong></p><p>‘ಕಕರುಡಿ ಉಗಾದಿ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹಿತಿ ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ, ‘ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಕತೆಗಳು ತೆಲುಗಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವರ ಕೊರತೆಯ ಕೊರಗು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p><p>‘ಗ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಕಥಾ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರೌರ್ಯ, ನಿರ್ದಯತೆ, ಅಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಿತು–ಕೆಡುಕು ಚಿತ್ರಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಇವರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. </p>.<div><blockquote>ಕನ್ನಡದ ಕಥನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ರಘುನಾಥ ಚ.ಹ. ಕತೆಗಳು ಹೊಸ ನೀರು ಸೇರಿಸಿವೆ. ವಿವೇಕ, ಸಂಯಮ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </blockquote><span class="attribution">ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>