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ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿವಿಗೆ ‘ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ’: ರೈತಸಂಘದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 15:26 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 15:26 IST
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