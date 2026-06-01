ಓದಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಡುಗೆ

₹1.48 ಕೋಟಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕತ್ತರಘಟ್ಟದ ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಶಿವಕುಮಾರ್‌
ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ
Published : 31 ಮೇ 2026, 23:35 IST
ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯ ನೋಟ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಇಂತಹ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು
ವೈ.ಕೆ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ
ನಾನು ಓದಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ಕೆ.ಪಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ನಿವೃತ್ತ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕತ್ತರಘಟ್ಟ
