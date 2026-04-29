ಜೋಡಿ ಚಿರತೆಗಳು ಗೋಚರ

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಜೋಡಿ ಚಿರತೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು– ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಬೀರಪ್ಪನಗುಡಿ ಸಮೀಪದ ಸ್ವಾಮಿ ಇತರರು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಚಿರತೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೋನು ಇರಿಸಿ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಸುರೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಚಿರತೆಗಳ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-40-1154845563</p>