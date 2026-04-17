ಅಲಯನ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎ.ಎಸ್. ಕಿಶೋರ್‌ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಅರಕೆರೆ ಸರ್ವೋದಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎ.ಎಸ್. ಕಿಶೋರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎ.ಎಸ್. ಅಭಿಷೇಕ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಎಂ. ಮಧಸೂದನಗೌಡ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಆರ್. ಅನಿಲ್ಬಾಬು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಅಲಯನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶಶಿಧರ್ ಈಚಗೆರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸೌತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ಹನುಮಂತು, ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶಿವಣ್ಣ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾದೇಗೌಡ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ಎಚ್. ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಟಿ.ಎಚ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಸ್. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಜಗದೀಶ್, ಶಿವಶಂಕರ್, ಎನ್. ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-40-1634764791</p>