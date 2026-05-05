250 ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮೇಗಳಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅರಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಆಸುಪಾಸಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಮೋನಿಷ್, ಡಾ.ಅನು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಸರ್ವೋದಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎ.ಆರ್. ಅನಿಲ್ಬಾಬು, ಎ.ಎಸ್. ಕಿಶೋರ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಎ.ಎಚ್. ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಎ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>