ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ದೇವರ ಬಸವ ನಿಧನ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚೂರಾಯ ಮತ್ತು ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವರ ಬಸವ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಸವ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಅಸುನೀಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಗೂಡು ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಒಂಭತ್ತು ದೇವರ ಕೂಟಗಳ 'ಉಗಾದಿ ಉತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸವ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ, ವಿಶೇಷ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಈ ಬಸವನನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹುಚ್ಚೂರಾಯ ಮತ್ತು ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಂತಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಬಸವನ ಕಳೇಬರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮೆರವಣಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 'ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಚ್ಚೂರಾಯ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>