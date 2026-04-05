‘ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದ ಸರ್ಕಾರ’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ನಯಾ ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಮತ್ತು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಜಗುಣ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇತರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೇತನಾ ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಲಾ ರೂ.25 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಕೂಡ ಎಸ್ಸಿಪಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತಲಾ ರೂ.20 ಸಾವಿರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಯಂತಿಗಳಿಗೂ ಹಣ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನ ಸಂಬಂಧ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಏ.20ರಂದು ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಸಹಿತ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಡಿ. ಬೆನ್ನೂರ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪುಷ್ಪಾವತಿ, ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಮಹದೇವಮ್ಮ, ಮಲ್ಲುಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>