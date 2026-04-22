ಬೆಳಗೊಳ: ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಕರಗ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಮ್ಮನ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಾಯಿ ಬೀಗದ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥದ ಕೊಡಗಳನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಕೋಟೆ ಮಾಳದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಾ ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಲಮುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಓಂ ಶಕ್ತಿ, ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಓಕುಳಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಾರಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಲಮುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-40-1027303979