ಮಗುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣದ ಕಸಾಬರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬೀದಿಯ ಮನೋಜ್– ಸಹನಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನ್ವಿಕ್ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಸೋಮವಾರ ಮಗುವಿನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಇಂಡುವಾಳು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ್, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಗಂಜಾಂ ಶಿವು, ಮುಖಂಡರಾದ ಉಮೇಶಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಇತರರು ಮಗುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸಿದರು. 'ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಅನ್ವಿಕ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದರಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಈಗಾಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿವರ್ ಕಸಿಗಾಗಿ ₹20ಲಕ್ಷ ದಷ್ಟು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಉದಾರ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಮನೋಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಗು ಅನ್ವಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವು ನೀಡುವವರು ಮೊ: 8904358976 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>