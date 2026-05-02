5 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಬುದ್ಧಪೌರ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಘಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ವಿನಯ ವನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ವರೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ, ಬುದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಧಮ್ಮ ದೀಪ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೇತನಾ ಯಾದವ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ವೃತ್ತದಿಂಧ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಅಲಂಕೃತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬುದ್ದ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಸಿ . ಮಹದೇವ ಬುದ್ದನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬುದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಬಸವರಾಜು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ. ರಂಗಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ.ಟಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಬುದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಮೋಹನದಾಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಜಾಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಧಮ್ಮ ದೀಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಮೌರ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಧರ್, ರೈತ ಸಂಘದ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಪಾಂಡು, ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್, ಎಂಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರಕೆರೆ ಶಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಮೇಶ್, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಂಜುಂಡ ಮೌರ್ಯ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>