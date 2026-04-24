ನಿಷೇಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ

<p><em>ಗಣಂಗೂರು ನಂಜೇಗೌಡ</em></p>.<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಗಂಜಾಂ ಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಗೋಸಾಯಿಘಾಟ್ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಗೋಸಾಯಿಘಾಟ್ ಬಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಶಿವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲದ ಮುಂದೆಯೇ ಅಸ್ಥಿ ಕುಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಿಂಡ ಪೂಜೆ, ತಿಲ ತರ್ಪಣ, ನಾರಾಯಣ ಬಳಿ ಇತರ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಸ್ಥಿ (ಚಿತಾ ಭಸ್ಮ)ಯನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಪುರೋಹಿತರು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರೋಹಿತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಅನ್ನದ ಉಂಡೆ, ಅರಿಸಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಎಳ್ಳು, ವಸ್ತ್ರ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನದಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಇಳಿದರೆ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಮಡಕೆ ಚೂರುಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ನದಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಜನರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ನದಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈ ಫಲಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ದೊಡ್ಡ ಗೋಸಾಯಿಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತುಸು ದೂರ ತೆರಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಪಿಂಡ ಪೂಜೆ, ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುರೋಹಿತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-40-296707655</p>