ಬಿರುಗಾಳಿ: ಹಾರಿಹೋದ‌ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೀಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಗಿರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರ ಚಾವಣಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ದಿವಂಗತ ಜವರೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜಯಾ ಅವರ ಮನೆ ಚಾವಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಕಲ್ನಾರ್ ಸೀಟುಗಳು ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ 100 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಧವಸ ಧಾನ್ಯ, ಬಟ್ಟೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿ.ಟಿ. ವಿಜಯಾ ಅವರಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸದ್ಯ ಮನೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ವಿಜಯಾ ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾರಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೆರವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಸಿ. ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಬೆಳಪಾಲಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಗಣಂಗೂರು ಇತರೆಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>