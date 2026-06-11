ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಿ: ಕೌಡ್ಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪ

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ‘ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ತುಂಡಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶಕ ಕೌಡ್ಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಗಣ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ‘ಆಧುನಿಕ ಬೆಳಗಳ ಹರಿಕಾರರು’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಕಸುಬಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಪವಾದವಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ದತಿ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೀಲಾ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜನಗಣ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾದರಿ ರೈತರ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತವಾ,ದರೂ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಕುಮಾರ್, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇತರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಸವೇಗೌಡ, ಐಕ್ಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎನ್. ಸರಸ್ವತಿ, ಜಮುನಾ, ಭಗವಾನ್, ಬೆಳಗೊಳ ವಾಸು, ಅರಕೆರೆ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಎಚ್.ವಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-40-1994798093</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>