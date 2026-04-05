‘ಜೂಜು, ವ್ಯಸನ: ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ’

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ‘ಜೂಜುಕೋರರು ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಜಿ. ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಶನಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೂಜು ಅಡ್ಡೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಾಟ ಅಥವಾ ಸೇವನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗೊತ್ತಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವ ಜನರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೈ. ಮುಕುಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಿ.ಜಿ. ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ ಪದಕವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು. ಸಂಜೀವಣ್ಣ, ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಗೋಪಾಲ್, ಭೈರವೇಶ್ವರ, ಟೆಂಪೋ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ರೇಡಿಯೋ ರಮೇಶ್, ಮಹಿಳಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಜನಾಬಾಯಿ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಭೂಮಿತಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ: ಭೂಮಿತಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಮಹದೇವು ಇತರರು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಜಿ. ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-40-760136382</p>