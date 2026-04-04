ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾಗಿ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಗಂಜಾಂನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಬ್ಬೆ ಡುಬಾಯೀಸ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಡೇ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಮರ್ಪಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯಶಂಕರ್, ಚಿಕ್ಕತಮ್ಮೇಗೌಡ, ಸುಜಾತ ಅರಸ್ ಇತರರು ಚರ್ಚ್ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಚ್ನ ಪಾದ್ರಿ ಸಗಾಯ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>'ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಜರುಗಲಿದೆ. ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಪಠನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪಾದ್ರಿ ಸಗಾಯ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಆತನ ಸಂದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಿರು ನಾಟಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಗಂಜಾಂ, ಕಿರಂಗೂರು, ಬಾಬುರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು, ಕೆಂಗಾಲ್ಕೊಪ್ಪಲು ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>