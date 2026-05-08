ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ: ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಮನೆ

<p><strong>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ</strong>: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಯೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಬೀದಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಅವರ ಮನೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ.</p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ, ಪಾತ್ರೆ, ದವಸ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ 15 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಅವರ ಮಗಳು ಅರ್ಪಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅರ್ಧ ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೆಂಕಿ ಧಗಧಗಿಸಿ ಉರಿದಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಒಳಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>