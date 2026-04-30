ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಉಳಿಸಲು ಧರಣಿ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಬೀಚನಕುಪ್ಪೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಸಂಚು ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭೂಮಿತಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರೈತರು ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೇತನಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮುಂದೆಯೂ ಧರಣಿ ಕುಳಿತರು. ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೀಚನಕುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ 130 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಇದ್ದು, 45 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಜಮೀನಿಗೆ ನಿಖರ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಪಹಣಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನನ್ನೂ ಕಬಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಜಮೀನಿನ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ರೈತ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್. ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೀಚನಕುಪ್ಪೆ ಜಮೀನಿನ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿನ ನೈಜತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ 2020ರ ಸೆ.9ರಂದು ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೆ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ₹ 3 ಕೋಟಿ ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಕೆ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೀಚನಕುಪ್ಪೆ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಖಜಾಂಚಿ ಪುಟ್ಟಮಾದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ ಜಗದೀಶ್, ಮಹೇಶ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಡತನಾಳು ಬಾಬು, ರವಿಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವರಾಜು, ಕೆ. ಜಯರಾಂ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>