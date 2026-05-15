ಮಂಟಪ ನೆಲಸಮ: ಡಿಎಸ್ಪಿಗೆ ದೂರು

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಯ ಕಿರಂಗೂರು ಮತ್ತು ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ– ಬೀದರ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕದಂಬ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗುರುವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಯು.ಡಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ಮಂಟಪವನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿರುವವರು ಈ ಮಂಟಪ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಗುಮಾನಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕದಂಬ ಪಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಬಿ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಅಂಬಲಿ ವಿತರಿಸುವ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಜನರು ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಮಂಟಪವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಕುರುಹನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರುಕ್ಮಾಂಗದ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂಲೆ ಮಂಟಪವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಬಾಬು, ಪರಮೇಶ್, ಮಹೇಶ್, ಯೋಗೇಶ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಯು.ಡಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, 'ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಾಗುವುದು. ಮಂಟಪ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಯನಕುಮಾರ್, ಸಾಗರ್, ದೇವರಾಜು, ಅಶೋಕ್, ಕೇಶವ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>