ಕರಿಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಘಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವರನಟ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ 97ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರಿಘಟ್ಟದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ, ವರನಟನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. 'ಪರಿಸರ' ರಮೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸೈನ್ಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ನೀರೆರೆದರು. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಗಿಡವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕರಿಘಟ್ಟ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯವೇ ದೇವರು, ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಸಿರು ಸೈನ್ಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೀವನ್, ಮುಕುಂದ, ಅಶೋಕ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸುಮಂತ್, ಯಶ್ವಂತ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-40-1472418230