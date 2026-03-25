‘ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ದದು’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಡಾ.ಬಿ. ಸುಜಯಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಈದ್ ಮಿಲನ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೇತು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿದರೆ ಮಾನವ ಧರ್ಮವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ದಾಹಿಗಳು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದ ಕೂಡ ಅದರ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಎಂ ಮುಖಂಡ ಟಿ.ಎಲ್. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, 'ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಊರು. ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಿಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಂದಲ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯುವ ಜನರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಬದುಕುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ.ಸಿ. ಮಹದೇವ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಸಿಐಟಿಯು ಸಂಘಟನೆಯ ಸಿ. ಕುಮಾರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್, ನೂರ್ ಮಹಮದ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಪಿ.ಡಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೀಲಾ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಶೀಲಾ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಸರ್ ಪಾಷ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಕ್ಕೂರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯೂಬ್, ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭುಗೌಡ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಜಾಸ್ ಪಾಷ,</p>.<p>ಉಮರ್, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಕೀಲರಾದ ಎಸ್.ಆರ್. ಸಿದ್ದೇಶ್, ಮೋಹಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪಾಂಡು, ಸಯ್ಯದ್ ಖಾನ್ ಬಾಬು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಪ್ರಿಯಾ ರಮೇಶ್, ಖೈರುನ್ನೀಸಾ, ಅರಕೆರೆ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಜಯಶಂಕರ್, ಹೊಸೂರು ರೇವಣ್ಣ, ಚಿಕ್ಕತಮ್ಮೇಗೌಡ, ಬೆಳಗೊಳ ಬಸವಣ್ಣ, ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೌಹಾರ್ದ ಭೋಜನ ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>