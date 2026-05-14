ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಂಧು

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಸನ ಮೂಲದ, ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಲವತ್ತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ನಟರಾಜ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ, ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಭರತ್ ಎಂಬುವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯಾಗಿರುವ, ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷದ ನಟರಾಜ್ ತೀರಾ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಡೆದಾಡಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸನ್ನ, ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಭೈರಪ್ಪ, ರೇವಣ್ಣ ಇತರರು ನಟರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನೀರು, ಉಪಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ನಟರಾಜ್ ಅವರನ್ನು 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ನಟರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯ ನಡೆ. ಮಾತನಾಡಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮಗಳ ವಿಳಾಸ ಹುಡುಕಿ ಕರೆಸುವಂತೆ ಮೈಸೂರು ಹಬ್ಬಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಸಿಪಿ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-40-365802584</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>