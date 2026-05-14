ಐತಿಹಾಸಿಕ ‘ಮೂಲೆ ಮಂಟಪ’ ನೆಲಸಮ: ಆಕ್ರೋಶ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಂಗೂರು ಮತ್ತು ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ– ಬೀದರ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಂಟಪ (ಮೂಲೆ ಮಂಟಪ)ವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಳರಸರ ಕಾಲದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಈ ಮಂಟಪ 'ಮೂಲೆ ಮಂಟಪ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ವಂಶದ ಆರಂಭಿಕ ದೊರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ</p>.<p>ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಈ ಮಂಟಪವನ್ನು ಅರವಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾದಯಾಚಾರಿಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನೀರು, ಪಾನಕ ವಿತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಪೈಕಿ 'ಮೂಲೆ ಮಂಟಪ' ಕೂಡ ಆಸಪಾಸಿನ ಹತ್ತಾರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಮಂಟಪವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಳೆಯ ಕಿರಂಗೂರು ಸಮೀಪ ಇದ್ದ ಮೂಲೆ ಮಂಟಪ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವವರು ಈ ಮಂಟಪವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಂಡ ಕೆ. ಚಂದನ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸುರಕಿ ಗಾರೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲಾ ಮಂಟವನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಿ.ಬಿ. ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.