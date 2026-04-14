ಮುತ್ತು ಮಾರಮ್ಮ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆಯುವ ಕೊಂಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮುತ್ತು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಯ 54ನೇ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದ ಬಳಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ಕರಗದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುತ್ತು ಮಾರಮ್ಮ, ಮುನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶನೇಶ್ವರ ದೇವರಗಳ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿ. ಕುಮಾರ್ ಕರಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದು, ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-40-1233115275</p>