ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮುತ್ತು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಕರಗ: ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ): ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಕರಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ದೇವರ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡರು.

ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡ ಹಾಯಲು ಮುಂದಾದ ಮುತ್ತು ಮಾರಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿ. ಕುಮಾರ್ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರು. ಕರಗ ಹೊತ್ತು ಏಳೆಂಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಿ. ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಪಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಮಕಾಡೆ ಬಿದ್ದರು. ಮುತ್ತು ಮಾರಮ್ಮನ ಕರಗ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕಳಚಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು.

ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೊಂಡದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಭಾಗಶಃ ಸುಟ್ಟಿವೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.