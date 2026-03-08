ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಸರಸ್ವತಮ್ಮನಿಗೆ ಸೇವೆಯೇ ಕಾಯಕ

ಗಣಂಗೂರು ನಂಜೇಗೌಡ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:27 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:27 IST
ಎನ್‌. ಸರಸ್ವತಿ
ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತನ್ನಾದರೂ ಮರಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇತರರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ
ಎನ್‌. ಸರಸ್ವತಿ ಸಮಾಜಸೇವಕಿ
Mandya

