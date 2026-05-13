‘ದಾದಿ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ನೋಡುವ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ದಾದಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ' ಎಂದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯಶಂಕರ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡತನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ವಿಶ್ವ ದಾದಿಯರ ದಿನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರೋಗಿಯು ಎಂತಹದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ದಾದಿಯರು ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಜತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಚಾತುರ್ಯಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ದಾದಿಯರನ್ನು ದೂಷಿಸಬಾರದು. ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಟಲಿ ಮೂಲದ ದಾದಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಎರಡನೇ ಮಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೋಲಿಕೆ ನಿಲುಕಲಾರದ್ದು. ಆ ಮಹಾ ತಾಯಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು, 1974ರಿಂದ ವಿಶ್ವ ದಾದಿಯರ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಚ್ಚಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಲೀಲಾಮಣಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಎನ್. ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಕವಿತಾ, ಮಧುಕರ್, ಅನುಶ್ರೀ, ಶಿವಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-40-114268504</p>