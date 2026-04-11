ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿಗೆ ಪುರಸಭೆ 20/40 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಲ್. ದಿನೇಶ್ ನಿವೇಶನದ ಇ ಸ್ವತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. 'ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದರಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಎಂ.ಎಲ್. ದಿನೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮರಳಾಗಾಲ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ವೇಳೆಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ. ತಾ.ಪಂ. ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ನಿವೇಶ ಮಂಜೂರು ಕೋರಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ.ಜೆ. ರವಿಶಂಕರ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಪ್ರವೀಣ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಟಿ. ಶ್ರೀಧರ್, ಎಂ. ನಂದೀಶ್, ಎಸ್.ಎನ್. ದಯಾನಂದ್, ತಡಗವಾಡಿ ಯತೀಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮರೀಗೌಡ, ಗಂಜಾಂ ಯೋಗಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>