ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರವಿಶಂಕರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ.ಜೆ. ರವಿಶಂಕರ್ ಬುಧವಾರ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಲ್. ದಿನೇಶ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 27ರಂದು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯಂದು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಹಳೇ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 20 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹1.25 ಕೋಟಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸದರಿ ಜಾಗ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆ.ಜೆ.ರವಿಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಸಂಚಾಲಕ ಗಂಜಾಂ ಯೋಗಣ್ಣ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಎಂ. ನಂದೀಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಟಿ. ಶ್ರೀಧರ್, ಬಿ.ಎಸ್. ತಿಲಕ್ಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಕೆ. ಯತೀಶ್, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಸುಖೇಶ್, ಮರೀಗೌಡ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಜೆ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-40-1161464919</p>