<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ದಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಶಾಲೆಯ ಕೆಟಲ್ ಬಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಟಲ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 4ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕೆಟಲ್ ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 10 ಚಿನ್ನ, 6 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 3 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಅಂಜಲಿ ಆರ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮನೋಹರ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಹಿರಿಯರ 85 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಒನ್ ಆರ್ಮ್ ಜರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಆರ್ಮ್ ಜರ್ಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಸ್ವರೂಪ್ 8 ಕೆ.ಜಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಮ್ ಜರ್ಕ್ ಮತ್ತು 8 ಕೆ.ಜಿ. ಡಬಲ್ ಆರ್ಮ್ ಜರ್ಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಂ ಎನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಸಮರ್ಥ್, ಪಾರ್ಥ ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ ಯು. ಗೌಡ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಂ ಎಸ್. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಹಾರಿಕ ಎಲ್, ನಿತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಖಾನ್ಸಿಕಾ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಿಕಾ ಎನ್. ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ಸಾಗರ್ ತರಬೇತಿ ನಿಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-40-856139254</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>