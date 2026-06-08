'ಇಂತಹದ್ದೇ ಖಾತೆ ಕೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' - ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಜನ ಸೇವಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಂತಹದ್ದೇ ಖಾತೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗಣ್ಣಗೌಡ ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ರಾಜನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಜನತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಕಮೀಷನರ್ಗಳ ನೇಮಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಡಾ.ಬಿ. ಸುಜಯಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಬಿ.ಕೆ. ರಾಮು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಗೌಡ, ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ಸಾ.ವೆ.ರ. ಸ್ವಾಮಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ವಕೀಲರಾದ ಎಸ್.ಆರ್. ಸಿದ್ದೇಶ್, ಟಿ. ಬಾಲರಾಜು, ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯಶಂಕರ್, ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಧನಂಜಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-40-1847165771</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>