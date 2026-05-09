ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ 20 ಘಟಕ ನಿರುಪಯುಕ್ತ!

ಗಣಂಗೂರು ನಂಜೇಗೌಡ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 75 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಗೂಡು, ವಡಿಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿಯಾಲ, ನೇರಲಕೆರೆ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮರಳಾಗಾಲ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿವೆ.

ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕೆಟ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಎರಡೂ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ದಲಿತ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಘಟಕ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಳಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಶಂಕರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚನ್ನನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಿಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ನೀರು ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

'ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹50 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಯಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಕ್ಯಾನ್ ನೀರು ಪಡೆದರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ