‘ಪಠ್ಯದಷ್ಟೇ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ’

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ‘ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಡುವಷ್ಟೇ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗೂ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಚಲುವೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಲಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿರಾಗ್ನ ಜಿ. ಗೌಡ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ರೀಡೆ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಂತೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಚಿರಾಗ್ನ ಜಿ. ಗೌಡ, ‘ಪಾಂಡವಪುರದ ಎಸ್ಎಸ್ಇಟಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 600 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 80 ಮೀಟರ್ ಓಟ, 4/100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಹಾಗೂ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗುರಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಭಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಬಡ್ಡೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಚ್.ಡಿ. ಮಹದೇವು, ಬಿ.ಎಸ್. ವಾಸು, ನಾಗೇಶಪ್ರಭು, ಸಿ. ದೇವರಾಜು, ಮೋಹನಕುಮಾರ್, ಸದಾಶಿವ, ಮಹಾದೇವ, ಜೆ. ವೀಣಾ, ದ್ಯಾವರಸಯ್ಯ, ಚಿರಾಗ್ನ ಅವರ ತಂದೆ ಪಿ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-40-408707910</p>