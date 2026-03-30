‘ದೇಗುಲ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ತಾಣ’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ದೇವಾಲಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಲ್. ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಮನಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುರುದೇವ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗಿರುವ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿವೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಮಂದಿರ, ಯಾಗಶಾಲೆಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಸುಮಾರು ₹5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಣಿಪ್ರಭಾ, ಉದ್ಯಮಿ ಮೆಹೂಲ್ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಜನಿಕಾಂತ್, ನಗರ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಲೋಕೇಶ್, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎನ್. ರವೀಶಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು ಮಹದೇವು, ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಿ. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಪ್ರಿಯಾ ರಮೇಶ್, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ್, ಭರತ್ಕುಮಾರ್, ಗೌತಮ್ಗೌಡ, ಬಿ.ಎಸ್. ವರುಣ್, ಬಾಲರೇವಮ್ಮ, ಮೋಹನ್, ನೂತನ್, ಮಧು, ಆಶಾ, ಡೈರಿ ಸ್ವಾಮಣ್ಣ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>