ತ್ರಿನೇತ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನಗಳ ಸಾಧನೆ

<p><em>ಗಣಂಗೂರು ನಂಜೇಗೌಡ</em></p>.<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಚಂದ್ರವನ ಆಶ್ರಮದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ‘ಜಲಯೋಗ’ದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಅಷ್ಟೂ ಆಸನಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ಹನುಮಂತ ಆಸನ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆಸನ, ವೀರಭದ್ರಾಸನ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಂಗಿ ಆಸನ, ಶಿಲುಬೆ ಆಸನ, ಪರ್ವತಾಸನ, ವೃಕ್ಷಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ಧನುರ್ ಆಸನ, ಮಕರಾಸನ, ನಿದ್ರಾಸನ, ಶವಾಸನ, ಪದ್ಮಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದಂತೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಆಸನಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಕಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಘೋರಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಬಳಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 1998ರಲ್ಲಿ ಜಲಯೋಗ ಕಲಿತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಿಂದ ಜಲ ಯೋಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜಲಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಸಮಿತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಲಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯೋಗ ಸಮಿತ್’ನಲ್ಲಿ ಆಸನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಲಯೋಗ ಮಾನವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಮಹದೇಶ್ವರರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಜಲ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಾ ನದಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಜಲಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಂಚಭೂತ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜಲಯೋಗದಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಕೋಪ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತವೆ’ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಜಲಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ‘ಯುನಿರ್ವಸಟಿ ಆಫ್ ಯುಎಸ್ಎ’ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಲಯೋಗದ ಕುರಿತು ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಿಎಚ್ಡಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-539113798</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>