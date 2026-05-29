ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಮಾಸಾಶನ ಸ್ಥಗಿತ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಹಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಮಾಸಾಶನ 8 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಪೈ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಿಂಗ್, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಪೈ.ಮಹಲಿಂಗು, ಮಹದೇವಪುರದ ಪೈ.ವೆಂಕಟರಾಮು, ಪೈ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, 50 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಹಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಲಾ ₹4,500 ಮಾಸಾಶನ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮಾಸಾಶನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಔಷಧ ಕೊಳ್ಳಲೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮಾಸಾಶನ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಪೈ.ಮಹಲಿಂಗು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,500 ಮಾಸಾಶನ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ವಾಯು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನನಗೆ ಔಷಧ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಾಸಾಶನ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಔಷಧ ಖರೀದಿಗೂ ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಪೈ.ಉಮೇಶ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಾಸಾಶನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪೈ. ಲಕ್ಷಣಸಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ನಾಗೇಶ್, ಹಿರಿಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಮಾಸಾಶನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>