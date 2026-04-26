ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಯುವ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅರಕೆರೆ ಎಂ. ಮಧುಕುಮಾರ್ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಪಟ್ಟಣದ ಯುವಜನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪರಿಷತ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಡತನಾಳು ಶಾರದಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸುಮಂತ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಡಿಹುಂಡಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗೊಳ ನವೀನ್, ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮತ್ತು ತಡಗವಾಡಿ ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಯುವ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯುವ ಜನರ ಪ್ರಗತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುವ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪರಿಷತ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುವಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುರಾಂ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಈ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಟಿ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜು, ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಲಾಲಿಪಾಳ್ಯ ಮಹದೇವು, ಮೇಳಾಪುರ ಜಯರಾಂ, ಚಂದಗಾಲು ನಾಗೇಂದ್ರು, ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ