ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಿಂದ ಪಿ.ಎನ್. ಸತೀಶ್, ಜಯರಾಮು, ಉಮೇಶ್, ಸೂರತ್. ಎಲ್ (ಮಣಿ), ಎಂ. ಕಿಶೋರ್ (ಕಿರಣ್) ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ವರ್ಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಶಾಂತಮ್ಮ, ಬಿಸಿಎಂ–ಎ ವರ್ಗದಿಂದ ರವಿಕುಮಾರ್, ಬಿಸಿಎಂ– ಬಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಸ್, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ರವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಘದ 13 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನ್ಮುಲ್ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.