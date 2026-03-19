<p><strong>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಬುಧವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರಣ್ ತಮ್ಮದೇ ಶಾಲೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಕಿರಣ್ ಪರವಾಗಿ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು.</p>.<p>'ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರಣ್ ಪರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನನ್ನನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಕಿರಣ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 50 ಅಂಕ ಬರಬಹುದು' ಎಂದು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕಿರಣ್ ಅಂಧನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು' ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ರಮೇಶ್ ಎಚ್.ಡಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಧ. ಕೈ, ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಓದಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ' ಎಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರಾಗಿರುವ, ಪಟ್ಟಣದ ಕಾವೇರಪುರ ನಿವಾಸಿ ರವಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>