ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯ: ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

<p>ಮಳವಳ್ಳಿ: ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶಾಸಕ ಸಮೃದ್ದಿ ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿಶ್ವಗುರು ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಘವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ. ಹಲವು ರಾಜಕರಣಿಗಳು ಸಹ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದ ಸಂಘ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಗುರು ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮನ್ಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಎನ್.ವಿಶ್ವಾಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ರವಿ ಕಂಸಾಗರ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಜು, ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಲಿಂಗರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಜೆ.ದೇವರಾಜು, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ನಂದಕುಮಾರ್, ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಬಿ.ಮಹದೇವು, ಕೆ.ವಿ.ಟಿ.ಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಹೇಶ್, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಿವನಂಜು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ’‘ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-40-207152138</p>