<p><strong>ಮಂಡ್ಯ:</strong> ಮದ್ದೂರು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ(ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸುಧಾಕರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರೇರಿತ 'ಕಾಫೀರ' ಚಿಂತನೆಯ ಮತಾಂಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2>ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</h2>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಾಂಧರು ಇಸ್ಲಾಂನ ಕಾಫೀರ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ( ಇಸ್ಲಾಮೇತರಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕು) ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಈ ವರ್ಷ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<ul><li><p>ಷರಿಯತ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಗಳು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ? </p></li><li><p>ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ?</p></li><li><p>ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಡೆಸುವ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಯಾಕಿಲ್ಲ? </p></li><li><p>ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? </p></li><li><p>ಈ ನೆಲದ ಮೂಲ ವಾರಸುದಾರರಾದ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದೆಂದು ಯಾವ ಕಾನೂನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul>.<p>ಹಿಂದೂಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮವೇ ಇದೆ. ಆದಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಕಾಲದ 16 ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಶಾಸನಗಳು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ .( ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಂಪುಟ -6 ಶಾಸನ ಸಂಖ್ಯೆ 16,17,18,19,20,21,22,23,24,63,64,159,188) .</p>.<p>ಇಂತಹ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಾಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೂ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .ಮದ್ದೂರು|ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ: ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ.