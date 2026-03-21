ಮಂಡ್ಯ: ಬಾಡೂಟ ಘಮಲು ಜೋರು

ಮಂಡ್ಯ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತಿಗೆ ಹೊನ್ನಾರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಸೇರಿದತೆ ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೇನೆ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ವರ್ಷದೊಡಕಿನ(ಹೊಸತೊಡಕು) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.

ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅದರದೇ ಮಹತ್ವವಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆಬಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಗರ, ಪಟ್ಟಣಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆಬಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದು ಮಾಂಸ ಖರೀದಿಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುರಿ, ಕೋಳಿ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಿತು.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷವಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಚೀಟಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೆ ದಿನ ಗುಡ್ಡೆಬಾಡು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮರಿಗಳ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಂಸದ ಮಾರಾಟವು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಕೆಜೆ ಟಗರು, ಮೇಕೆ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ₹700 ರಿಂದ ₹750, ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೂ ₹250 ರಿಂದ ₹270ರವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು.

ಹೊನ್ನಾರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲೆಂದು ರೈತರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ದಿನ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿತ್ತು. ಹೊನ್ನಾರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯವು ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊನ್ನಾರು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾರು ಕಟ್ಟುವ ಆಚರಣೆಯು ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದೇ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಏರು ಕಟ್ಟಿದ ರಾಸುಗಳಿಗ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ

ವಿತರಣೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಡ್ಯ ಕೊಪ್ಪಲು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.