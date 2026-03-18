ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ: ಒಂಬತ್ತು ದೇವರ ಕೂಟಗಳ ವೈಭವ

'ಒಂಬತ್ತು ದೇವರ ಕೂಟಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಉತ್ಸವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 
- ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಆಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ