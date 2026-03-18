ಯುಗಾದಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಯುಗಾದಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಅವಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಡಗರ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತೂರುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಕೋಲಾಟ, ರಂಗಕುಣಿತ, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಳೈಸಲಿದೆ.

ಕಿಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರಾ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಊರೆಲ್ಲ ನೆಂಟರು. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಲುಮತಸ್ಥ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ದೇವರಿ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಿಂದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೂ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ಪೂಜಿಸಿ, ಯುಗಾದಿ ಪಂಚಮಿಯ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೇವಿ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ಈ ಸುದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಯುಗಾದಿಯ ರಾತ್ರಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಓದಿ ಶುಭಫಲ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಹೊಸವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಪಟ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಊರಲೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುಡಿಯ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಂಸಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸದಂತೆ ಇರಲು ಸಂಕೇತ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.

ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ರಂಗಕುಣಿತ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿರಿಯ, ಹಿರಿಯ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಂಗಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಸವಿದು ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಿಹಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹಲವೆಡೆ ಪಿತೃದೇವರ ಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ಹೊನ್ನಾರು ಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೂಜಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿಯುವ ಆಚರಣೆ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಹೋಬಳಿಯ ರೈತಾಪಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ರಂಗದ ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೊಂದು ರಂಗಸ್ಥಳವಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ರಂಗಕುಣಿತದ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಂಗದಬ್ಬ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ಮರುದಿನ ವರ್ಷ ತೊಡಕು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಡ್ಡೆಬಾಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಯುಗಾದಿಯ ವಸಂತನ ಹಬ್ಬ

ವಸಂತಮಾಸದ ಆಗಮನವನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ವಸಕೊಂತ(ವಸಂತ