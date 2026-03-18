ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ–ರಂಜಾನ್‌ ಸೌಹಾರ್ದ ಆಚರಣೆ

ಮಂಡ್ಯ: ನಗರದ ಜೆ.ಸಿ. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಐಟಿಯು, ಎ.ಐ.ಎ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಯು, ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ 'ಸೌಹಾರ್ದ ಯುಗಾದಿ–ರಂಜಾನ್' ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಆಚರಿಸಿದರು

ಸಿಪಿಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಲ್. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮನುಕುಲದ ವಿನಾಶವೇ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಡೆದಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಯದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ. ಯದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದೇ ಮನುಕುಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆತಂಕಪಟ್ಟರು.

ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತದ ದುಡಿಯುವ ಜನತೆ ಅಪಾರ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಅಭಾವ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯದ್ಧವು ಭಾರತದ ಬಡವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ ಇದ್ರಿಸ್ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸೋಣ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಕುಮಾರಿ, ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಂದ್ರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಹನುಮೇಶ್, ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶಶಿಕಲಾ, ರೈತ ಸಂಘದ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ, ಮುಖಂಡ ಸಲೀಂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.