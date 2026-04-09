ವಸು ವತ್ಸಲೆ ಕೃತಿಗೆ ‘ಪರಿಚಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’

ಮಂಡ್ಯ: ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ವತಿಯಿಂದ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏ.12ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಕುಮಾರ ಆರಾಧ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಚಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಾಹಿತಿ ವಸು ವತ್ಸಲೆ ಅವರ 'ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಹಾ' ಕೃತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಅವಧಿ ಇ-ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಸಂಪಾದಕ ಜಿ.ಎನ್. ಮೋಹನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಆರ್. ನಂದಿನಿ, ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಗುಜ್ಜಾರಪ್ಪ, ವಿಕಸನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರಗುರು, ಲೇಖಕ ಟಿ.ಸತೀಶ್ ಜವರೇಗೌಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಂದಿಹಾಳ ಅವರು 'ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ: ನನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ನಂತರ 'ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಏನು-ಎತ್ತ?' ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವರು. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಅನಿತಾ ಮಂಗಲ, ಚಿತ್ರಕೂಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅರವಿಂದ ಪ್ರಭು, ಪಿ.ಕೆ.ಪುಷ್ಪಾ ಇದ್ದರು.