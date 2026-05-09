ಮಂಡ್ಯ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈಡುಗಾಯಿ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ</strong>: ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು, ಲೋಕಸಭೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p><p>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು ಪರಮಪವಿತ್ರರ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾರ, ತುರಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.</p><p>ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿದೆ. ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p><p>ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಜೆಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ, ತುರಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವೇ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿರೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಲು ಅಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p><p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಾ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಚ್.ವಿ. ಗಿರೀಶ್ಗೌಡ, ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಣಿಕಂಠ, ಜಗದೀಶ್, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ವಿ.ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ, ಆರ್.ಜೆ. ಅರ್ಜುನ್, ಕೆ.ಜಯರಾಂ, ಕಲೀಂ ಪಾಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p><strong>‘ಕನ್ನಡ ಶಕ್ತಿ ಉದಯವಾಗಲಿ’</strong></p><p>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತೊಲಗಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವೆಸಗಿವೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ಕೋಲಾರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟದ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>